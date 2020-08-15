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COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО

11:28
COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО - фото 1
COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО

В субботу, 15 августа, в Украине был побит очередной антирекорд по COVID-19.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"15 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 89719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2044 летальных, 47430 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1847 новых случаев. Всего проведено 1273821 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 633 пациента", - говорится в сообщении.

COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО - фото 204069

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.

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