COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО

COVID-19 жестко влупил по Украине, достигнут новый антирекорд – ФОТО

В субботу, 15 августа, в Украине был побит очередной антирекорд по COVID-19.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на МОЗУ.

"15 августа (по состоянию на 9:00) в Украине 89719 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 2044 летальных, 47430 пациентов выздоровели. За сутки зафиксировано 1847 новых случаев. Всего проведено 1273821 тестирование методом ПЦР. Всего за сутки выписаны 633 пациента", - говорится в сообщении.

Что было ранее?

22 июля Кабинет министров Украины c некоторыми изменениями продлил карантин в Украине до 31 августа. В частности, постановление правительства предусматривает деление нашей страны на четыре эпидемиологических зоны: красную, желтую, оранжевую и зеленую. В случае попадания в неблагонадёжную область, местные власти обязаны усилить меры по борьбе с коронавирусом. Однако с решением "центра" согласны отнюдь не все.