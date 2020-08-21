Коронавирус заразил больше 100 тысяч украинцев

Коронавирус распространяется огромными темпами

Вместо безоговорочной победы над болезнью с минимальным количеством больных и погибших в июне, благодаря тотальной безалаберности и попустительству со стороны власти Украина получила полноценную вторую волну COVID-19 с резким ростом количества зараженных и заполняемостью коек в больницах.

Более того, при выходе на очередное "плато Ляшко", которое таковым не является, мы получили стабильный рост в 2000 и выше зараженных в сутки.

Общее же количество инфицированных COVID-19 с момента выявления первого заболевшего перевалило за отметку в 100 тысяч человек. При этом выздоровели только 51 078, так что количество активных течение болезни просто огромно и будет расти с каждым днем.

За минувшие сутки в лабораториях ЦОЗ выявили 2106 новых случаев инфицирования коронавирусом, что не дотягивает до вчерашнего антирекорда, но все равно является очень большой цифрой, свидетельствующей о бесполезности стратегии борьбы властей с распространением вируса.

Кроме того, за четверг, 20 августа, в больницах скончались 23 человека, а общее количество жертв COVID-19 в Украине достигло отметки в 2207. При этом официальная статистика может совершенно не отражать реальности, поскольку и по количественному тестированию населения, и по его качеству есть множество вопросов.

Как известно, с момента фактического отказа украинцев от карантинных мер и решения властей об ослаблении ограничений вопреки растущей статистике заражений, тенденция к распространению вируса выросла до пугающих масштабов. Тем не менее, в минздраве продолжают делать вид, что ничего не происходит, поясняя резкие скачки выявленных новых заболевших "сокращением очереди анализа тестов" и нарушением карантина со стороны простого люда. Правда, власть имущие сами систематически пренебрегают написанными собою же правилами. Так, президент вместе с верхушкой ОПУ регулярно тусит без масок и даже заходил в кафе в компании санитарного врача Виктора Ляшко до официального разрешения работы таких заведений.

Из-за тотального не соблюдения карантина, а также идиотского подхода власти к проблеме Украина попала на первые места среди стран Европы по уровню прироста зараженных и оказалась на девятой позиции в мире.

Что же касается усиления карантина, то в любом из городов оно происходит только на словах: ночные клубы продолжают свою работу как в Харькове, так и в Киеве, а также других населенных пунктах. Во многих ресторанах и посетители, и сотрудники обходятся без масок и не соблюдают социальную дистанцию.