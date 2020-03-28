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COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше

22:25
COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше - фото 1
COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше

В субботу, 28 марта, в Ровенской области коронавирус унес жизнь 62-летней женщины. Таким образом число жертв COVID-19 в Украине увеличилось до 9.

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Об этом сообщил глава Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан.

"Дополнительно информирую. Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 62 г.р., жительница с. Тынное. Выражаю соболезнования родным", - написал он Facebook.

COVID-19 cкосил очередную жизнь в Украине, жертв все больше - фото 197904

Таким образом по состоянию на 28 марта в Украине от COVID-19 умерли 9 человек.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 22:00 28 марта в Украине 356 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19. За сутки выявлено 46 новых случаев. Всего зафиксировано 9 летальных случаев от COVID-19 в Украине. 5 человек уже выздоровели - повторное лабораторное исследование не выявило вируса в организме", - говоритися в сообщении МОЗ.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

Об этом сообщил глава Сарненской районной госадминистрации Александр Кохан.

«Дополнительно информирую. Сегодня около 19 часов умерла женщина, из тех пациентов, по которым были положительные результаты тестов лаборатории. 62 г.р., жительница с. Тынное. Выражаю соболезнования родным», - написал он Facebook.

Напомним, по состоянию на субботу, 28 марта, в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (с учетом жительницы Запорожской области – 6).
https://beztabu.net/novosti_t4952
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