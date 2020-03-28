Пандемия коронавируса Карантин в Украине Владимир Зеленский война на Донбассе

COVID-19 озверел не на шутку, зараженных украинцев все больше

10:19
COVID-19 озверел не на шутку, зараженных украинцев все больше - фото 1
COVID-19 озверел не на шутку, зараженных украинцев все больше

В субботу, 28 марта, Минздрав обновил данные о количестве зараженных коронавирусом в Украине.

Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост МОЗ в Telegram.

"По данным ЦОЗ, по состоянию на 10:00 28 марта в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок). За сутки было зафиксировано 93 новых случая", - говорится в сообщении.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
Новости Украина Пандемия коронавируса Карантин в Украине Министерство здравоохранения
powered by lun.ua
Другое на тему
Походы зараженных в церкви способствуют распространению пандемии - фото 1
Церковь - рассадник коронавируса: в Ровенской области зараженные участвовали в службах
Вчера, 18:00
Линдеманн скатался в тур по России зараженным - фото 1
Лидер группы Rammstein заболел коронавирусом и заразил кучу русских
Вчера, 15:00
В Украину сегодня вернутся еще десятки тысяч заробитчан - фото 1
Тысячи безработных без масок: украинцы осаждают открытые пункты пропуска (ВИДЕО)
Вчера, 13:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Легендарный корабль "Черкаси" - символ борьбы - фото 1
Историческая драма "Черкаси": Память с привкусом боли
01 марта, 19:25
Чечня диктует свою волю - фото 1
Чеченский бумеранг: Как имперская политика аукнулась России
23 февраля, 18:30
Дело Ричарда Джуэлла - большой фильм от мастера - фото 1
Дело Ричарда Джуэлла: Рецензия на новый фильм Клинта Иствуда
21 февраля, 20:00