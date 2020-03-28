"Радостная весть!": Еще одна украинка излечилась от COVID-19

"Радостная весть!": На Запорожье женщина излечилась от COVID-19

В Запорожской области женщина излечилась от коронавируса. Таким образом в Украине СOVID-19 смогли побороть уже 6 человек.

Об этом сообщил глава Запорожской ОГА Виталий Туринок в Facebook.

"Радостная весть для всей Запорожской области! Первое выздоровления от COVID-19! По состоянию на 28.03 11:00 выписано домой с областной инфекционной больницы женщину, которая заболела 15.03 (вернулась из Египта). Состоялась выписка при клиническом здоровье и двух отрицательных результатах ПЦР исследования на коронавирус", - говорится в сообщении.

Напомним, по состоянию на субботу, 28 марта, в Украине 311 лабораторно подтвержденных случаев COVID-19, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (с учетом жительницы Запорожской области – 6).