США помогут Украине побороть COVID-19: Раскрыты детали

США помогут Украине в борьбе с пандемией коронавируса COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба американского посольства в Украине.

"США выделяют Украине медицинскую и гуманитарную помощь в размере более 1,2 млн долларов для противодействия коронавирусу. Оказанная помощь направлена на подготовку лабораторных систем, выявление заболевания, оказание технической поддержки в вопросах реагирования и информирования о рисках распространения COVID19 и т.д.", - говорится в сообщении.

Как уточнили в посольстве, упомянутая помощь начнет поступать с 3 апреля.

Отметим, что по состоянию на 28 марта в США коронавирусом заразилось 104 837 человек, умерли 1711, выздоровели 894. Что касается Украины, то на данный момент в нашей стране размах пандемии COVID-19 выглядит куда менее устрашающим, чем в Америке: 311 лабораторно подтвержденных случаев, из них 8 летальных, 5 пациентов выздоровели (4 взрослых, 1 ребенок).