Зеленский "уволит" Луценко. Опять

Зеленский "уволит" Луценко. Опять

Президент Украины Владимир Зеленский подал в ВРУ очередной запрос на увольнение генпрокурора Юрия Луценко и главы МИД Павла Климкина.

Об этом сообщается на сайте ОП.

"Учитывая указанное и в соответствии с положениями пунктов 12, 25 части первой статьи 85, пунктов 10, 11 части первой статьи 106 Конституции Украины прошу безотлагательно рассмотреть указанные вопросы", - говорится в прошении.

Отметим, что Владимир Зеленский потребовал отставки Юрия Луценко еще во время инаугурации. Однако тот уходить пока не спешит, аргументируя свою полезность сомнительными видео.

Кроме того, генпрокурор неоднократно обещал новому президенту помочь в борьбе с коррупцией, поскольку у Команды Зе "мало опыта" в этом деле.

А позже одиозный генпрокурор и вовсе оспорил свое увольнение, заявив, что у президента нет на это прав.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…

Немного иная ситуация сложилась с главой МИД. Если верить ранним заявлениям Зеленского, Климкину предлагали продолжить работу на своем посту, но тот предпочел уйти в политику. Позже президент и вовсе разнес дипломата за историю с моряками.

Глава МИД попытался оправдаться и заявил об уходе в отпуск, отметив, что у него есть кандидатура на замену. Однако у гаранта свое мнение на этот счет.