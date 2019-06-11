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Климкину нашли замену: кто же это

16:30
Климкину нашли замену: кто же это - фото 1
Климкину нашли замену: кто же это

Президент Украины Владимир Зеленский внес в ВРУ представление на назначение нового главы МИД. Климкира заменит Вадим Пристайко.

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Об этом заявил замглавы АП Руслан Рябошапка.

"Президент подписал представление об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел, а также внес представление на назначение Пристайко Вадима Владимировича министром иностранных дел".

Отметим, что ранее Пристайко был советником Владимира Зеленского по внешнеполитическим вопросам.

Что касается Климкина, то он и сам не против уйти. Заявление об оставке министр написал еще 17 мая.

"Я, как и обещал, написал заявление об отставке. В понедельник, в день инаугурации, направлю его в Верховную Раду и новому президенту Украины", - подчеркнул министр.

Позже, 30 мая постановление об отставке главы МИД принял Комитет по иностранным делам ВРУ. 5 июня аналогичный вердикт вынес и Комитет по вопросам национальной безопасности и обороны.

6 июня вопрос увольнения министра был вынесен на рассмотрение Рады. И она успешно провалила отстаку главы МИДа.

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Павел Климкин Владимир Зеленский МИД Украины Новости Украина
Интерфакс Украина
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