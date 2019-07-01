Климкин прекратил работу. А Зеленский недоволен

Климкин уходит в отпуск. А Зеленский недоволен

Президент Украины Владимир Зеленский попросил Гройсмана наказать Павла Климкина. А строптивый министр ушел в отпуск.

Свое решение дипломат озвучил в Facebook.

"Независимо от того, какое решение и когда примет Рада относительно моей отставки, я принял решение уйти в отпуск. Считаю, что это будет честно и правильно. Но не просто в отпуск, а в политический отпуск. Поскольку в пол силы работать не могу, и именно сейчас пришло время строить настоящую политическую команду", - заявил дипломат.

И вновь оправдался за свои действия.

"Мы все говорим одним голосом, требуя от России немедленного и безусловного освобождения всех наших моряков, политических заключенных, всех заложников. Но одновременно понимаем, какую ловушку нам пыталась подстроить Россия, опорочить наших моряков, судить их по российским законам, фундаментально ослабить нашу позицию по оккупированному Крыму, фундаментально ослабить нашу позицию относительно судебных исков, по которым Россия должна будет заплатить миллиарды", - сказал Климкин.

Но президент глух к оправданиям и просит Владимира Гройсмана наказать строптивого министра.

"Учитывая, что министр иностранных дел Украины лично несет ответственность за состояние дел в порученной ему сфере, считаю необходимым поставить вопрос о проведении дисциплинарного производства в отношении министра иностранных дел Украины Павла Климкина, о результатах которого следует проинформировать", - сказано в письме гаранта, адресованному Гройсману.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал Павла Климкина за отсутствие субординации в освобождении украинских военнопленных. Глава МИД в свою очередь попытался оправдаться, заявив, что он не превышал своих полномочий.

Интересно, , что еще совсем недавно Зеленский очень позитивно отзывался о Климкине.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – прим. ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей".

К слову сказать, дипломат и вправду хочет пойти на покой. Да Рада не дает.