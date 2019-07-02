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Климкин назвал своего преемника. Кто же это?

10:08
Климкин назвал своего преемника. Кто же это? - фото 1
Климкин назвал своего преемника. Кто же это?

На днях Павел Климкин заявил о прекращении работы на посту главы МИД. Позже он назвал свою вероятную замену.

Климкин прекратил работу. А Зеленский недоволен

О своих планах и пожеланиях дипломат поведал СМИ.

"Я так рассчитываю, что уйду в отпуск со среды (3 июля). Просто завтра необходимо еще несколько дел закончить и все", - заявил чиновник.

И добавил, что хотел бы видеть на своем посту Елену Зеркаль.

Отметим, что ранее Зеркаль предлагали пост замглавы АП. На сайте президента даже был размещен соответствующий указ. Однако позже тот был удален.

Как выяснилось позднее, она отказалась от этой должности.

Климкин назвал своего преемника. Кто же это? - фото 183573

Елена Зеркаль

По данным СМИ, дипломат соглашалась лишь на обязанности уполномоченной по вопросам международных судов Украины в отношении России.

Напомним, Владимир Зеленский раскритиковал Павла Климкина за отсутствие субординации в освобождении украинских военнопленных. Глава МИД в свою очередь попытался оправдаться, заявив, что он не превышал своих полномочий.

Интересно, , что еще совсем недавно Зеленский очень позитивно отзывался о Климкине.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – прим. ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей".

К слову сказать, дипломат и вправду хочет пойти на покой. Да Рада не дает.

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Павел Климкин Елена Зеркаль МИД Украины Новости Украина
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