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"Это неправильно": представитель ЕС жестко унизил Луценко

22:30
Представитель ЕС жестко унизил Луценко - фото 1
Представитель ЕС жестко унизил Луценко

Представитель миссии ЕС Кястутис Ланчинскас весьма неодобрительно отозвался о работе главы ГПУ Юрие Луценко.

Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"
https://beztabu.net/novosti_t4952
Луценко встретился с Зеленским в офисе "Квартала"

Об этом пишет Европейская правда.

В интервью СМИ, комментируя работу генпрокурора дипломат заявил следующее:

"А вы загляните в фейсбук генпрокурора, посмотрите, что он публикует! Там можно найти очень много материалов уголовных дел, которые по закону нельзя публиковать. И генпрокурор это должен знать, потому что он генпрокурор", - сказал Ланчинскас.

И тут же добавил.

"Нормально ли, когда там появляются результаты судмедэкспертизы Кати Гандзюк? Это неприемлемо! Или, пусть это и древняя история, когда были обнародованы имена детективов НАБУ под прикрытием".

Отметим, что с господином Ланчискасом сложно не согласится. Юрий Луценко является регулярным завсегдатаем Facebook. Намедни генпрокурор даже разместил видео со статистикой раскрываемости преступлений. Таким образом он пытался доказать свою полезность Команде Зе. Однако во время инаугурации 20 мая Владимир Зеленский недвусмысленно заявил, что генпрокурор должен уйти в отставку.

Но Луценко почему-то не уходит. Наверное, хочет помочь президенту побороть коррупцию.

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Евросоюз Юрий Луценко ГПУ Новости Украина
Европейская правда
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