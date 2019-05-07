Переобулся: Луценко резко зауважал Зеленского

12:30 07 мая,

Луценко резко зауважал Зеленского

Глава ГПУ Юрий Луценко внезапно зауважал Владимира Зеленского и пообещал ему свою помощь в борьбе с коррупцией.

Об этом пишет Интерфакс Украина.

"Если ему будет интересна моя точка зрения на то, что необходимо изменить, чтобы в стране было лучше, например, в вопросах борьбы с коррупцией, или в преодолении монополизма, или в других вопросах – я готов с ним пообщаться из уважения к всенародно избранному главе государства", - отметил генпрокурор.

И добавил, что знает Зеленского уже давно.

"С господином Зеленским у меня давние отношения - это знают все, кто смотрит "95 квартал". Но были и непубличные встречи, в том числе и в прошлом году. Они не были частыми, но были достаточно регулярными".

Стоит отметить, что слухи о Луценко-перебежчике ходят уже давно.

Оказывается, бравый следак намерен сохранить свой пост и при новом хозяине Банковой.

"Это что же получается, Петр Порошенко все эти годы грел на груди агента Путина и марионетку Коломойского?", - вопрошает Сыроед.

Кстати о Коломойском. Прошел еще один слух, что будто бы Юрий Луценко вкупе со своими помощниками отправился в Израиль на поклон к опальному олигарху. Организатором рандеву будто бы выступил экс-глава АП Борис Ложкин, замешанный в громких коррупционных скандалах.