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Бездельник Луценко получил надбавку. За отличную работу

12:13
Луценко получил надбавку. За отличную работу - фото 1
Луценко получил надбавку. За отличную работу

Генпрокурор Юрий Луценко получил надбавку за высокие достижения в работе.

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Об этом говорится в ответе ГПУ на запрос СМИ.

В документе сказано, что за май месяц оклад Луценко составил 37 тыс. грн. С учетом премий и надбавок - 84 539 грн. Среди последних имеется и надбавка за "высокие достижения в работе и за выполнение особо важной работы".

А вот какие именно достижения – ГПУ скромно умолчала.

Бездельник Луценко получил надбавку. За отличную работу - фото 183008

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский просит ВРУ уволить Юрия Луценко.

Сам генпрокурор полагает, что президент не имеет права его увольнять.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", - отметил Луценко.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…

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