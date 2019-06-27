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"Верните детей !" Зеленский мощно обратился к Путину (ВИДЕО)

17:07
"Верните детей !" Зеленский мощно обратился к Путину - фото 1
"Верните детей !" Зеленский мощно обратился к Путину

В четверг, 27 июня, президент Украины Владимир Зеленский призвал Путина освободить украинских пленных моряков.

У Зеленского похвастались успехами. Чем ему гордиться?

"Я хочу обратиться к президенту России. У нас у всех есть дети, верните детей родителям!", -заявил гарант.

И добавил, что агрессор должен сделать это, поскольку так постановил трибунал ООН.

Кроме того он раскритиковал главу МИД Павла Климкина за то, что тот не согласовал с АП ответ на ноту РФ по делу моряков.

"Я как президент Украины узнаю о наших международных шагах из Интернета... Я, президент Украины, напоминаю всем, особенно господину Климкину. Я в глаза не видел наш ответ на ноту РФ! Потому что господин Климкин не считает нужным согласовывать такие решения с президентом Украины".

Брифинг Зеленского - смотрите онлайн - 27.06.2019

Интересно, что ранее Зеленский очень даже позитивно отзывался о Климкине.

"Климкин – это профессиональный дипломат. Я предлагал ему оставаться в команде, у нас очень сложная международная ситуация. Но он решил пойти в политику. Я никого из них (министров – прим. ред.) близко не знаю, но смотрю по делам этих людей".

Но вернемся к нашим баранам. Президента не забыл проехаться и по другой, куда менее привлекательной личности - Виктору Медведчуку.

"Я не вижу, не понимаю почему у нас должны быть посредники. Он знает мое отношение к этому вопросу. Это не вопрос личностей, это очень важное событие. Почему поднимается вопросы возвращения пленных и окончания войны только под выборы? Спросите его!", - заявил Зеленский.

Отметим, что освобождение пленных, по словам Зеленского, является одной из приоритетных задач его политики. Однако как он собирается это делать – загадка. Кремль неоднократно заявлял, что не до конца понимает позицию президента Украины. Возмущены и марионетки Кремля, с которыми Зеленский принципиально отказался вступать в переговоры

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Владимир Зеленский Президент Украины Виктор Медведчук Владимир Путин Павел Климкин Новости Украина
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