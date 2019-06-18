Луценко в отставку: Зеленский обратился к Раде

Луценко в отставку: Зеленский обратился к Раде

Президент Украины Владимир Зеленский просит ВРУ уволить Юрия Луценко и Павла Климкина.

Волю гаранта озвучил его представитель Руслан Стефанчук.

"Очень просим парламент Украины найти возможность на этой пленарной неделе найти возможность рассмотреть три представления, которые внесены президентом Украины. Это о предоставлении согласия на увольнение президентом Украины Луценко Юрия Витальевича с должности генерального прокурора Украины, об увольнении Климкина с должности министра иностранных дел и о назначении Пристайко министром иностранных дел Украины", - заявил представитель Зеленского в Раде.

Отметим, что сам генпрокурор полагает, что президент не имеет права его увольнять.

"Президент не имеет права делать представление на мое увольнение. Чтобы меня уволить, требуется мое заявление или недоверие депутатов Верховной Рады", - отметил Луценко.

Все бы ничего, но п.11 ст. 106 Конституции Украины ясно гласит, что Президент Украины имеет право на подачу Раде прошения об увольнении Генпрокурора. В то же время ст. 42 Закона "О прокуратуре" уточняет, что парламент может отправить главу ГПУ в отставку, если тот не соответствует занимаемой должности. А тут уж без комментариев…