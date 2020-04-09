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Зеленский сдал тест на коронавирус – Тимошенко

09:14
Зеленский сдал тест на коронавирус – Тимошенко - фото 1
Зеленский сдал тест на коронавирус – Тимошенко

Президент Украины Владимир Зеленский сдал тест на коронавирус.

Зеленский высказался о смягчении карантина: Что известно?

Об этом рассказал замглавы ОПУ Кирилл Тимошенко в интервью УП.

"И президенту сделали (анализы - прим. ред.), руководителю Офиса, замам сделали. Я объясню: надо было сделать тестирование, потому что это были контактные лица, которые контактировали с одним из первых случаев в Киеве, которым был депутат Шахов", - заявил политик.

Также Тимошенко уточнил, что во время пандемии в ОПУ принимаются те же меры безопасности, что и в больницах.

"То есть мы делаем на всех входах в Офис президента температурный скрининг, без маски заходить нельзя. Вы (журналисты - прим. ред.) в масках зашли - только так вас пустили. В каждом кабинете, в общих зонах, как то зона отдыха, - везде стоят дезинфекторы для того, чтобы можно было провести дезинфекцию рук", - отметил замглавы ОПУ.

Напомним, на данный момент китайский коронавирус успел подкосить целую плеяду украинских политиков:

18 марта пресс-служба МОЗ заявила, что среди больных коронавирусом числится нардеп Сергей Шахов, ранее отдыхавший в Куршавеле (Франция). После возвращения в Украину политик принял участие в работе комитета экологии; на внеочередном заседании ВРУ он участия не принимал.

21 марта Шахова госпитализировали в столичную больницу с воспалением легких.

22 марта коронавирус диагностировали у еще одного нардепа - Сергея Вельможного.

Немного погодя печальную эстафету перенял "слуга народа" Руслан Горбенко.

24 марта стало известно о заболевании депутата Сергея Рудыка и экс-главы СБУ Валерия Хорошковского.

28 марта на COVID-19 пожаловалась нардеп Анна Скороход.

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Владимир Зеленский Кирилл Тимошенко Офис Президента Пандемия коронавируса Новости Украина
Украинская правда
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