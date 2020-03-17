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В Украине удвоилось количество зараженных коронавирусом

Вчера, 20:52
В Украине удвоилось количество зараженных коронавирусом - фото 1
В Украине удвоилось количество зараженных коронавирусом

Во вторник, 17 марта, в Украине выявили 7 новых случаев заражения коронавирусом.

В Украине могут продлить карантин – МОЗ

Об этом сообщает пресс-служба МОЗ.

По результатам исследований ЦОЗУ выявлены 14 положительных результатов на COVID-19. На данный момент эпидемиологическая ситуация в стране выглядит следующим образом: Черновицкая область- 10 случаев, Житомирская - 1, Киевская -1, Киев - 2.

Из обнаруженных случаев сегодня:

  • Киевская обл. (1) - 44-летний мужчина, был заграницей;
  • Черновицкая обл. (6) - 33-летняя женщина (летальный), лица в возрасте 31, 10, 18 лет, двое детей - год и десять месяцев и шесть месяцев. Все из них являются контактными лицами ранее подтвержденного случая.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.


https://beztabu.net/novosti_t4952

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

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