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Нардеп Шахов заразился коронавирусом

15:00
Шахова сразил коронавирус - фото 1
Шахова сразил коронавирус

В среду, 18 марта, в министерстве охраны здоровья официально заявили о том, что среди 14 признанных государством инфицированных штаммом COVID-19 есть народный депутат группы "Доверие" Сергей Шахов.

Еще вчера парламентарий, который недавно вернулся из отпуска во Франции, все слухи о своем заражении опровергал, но сегодня бывший и перекрасившийся соратник Рабиновича по проекту "Наш край" сам же сознался, что его тесты на коронавирус были положительными.

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Примечательно, что подтверждать информацию в минздраве решили только после распространения соответствующих документов в сети. Так, экс-нардеп Борислав Береза опубликовал справку из полиции о том, что Шахов пребывает в самоизоляции в селе Ромашки Обуховского района Киевской области.

Нардеп Шахов заразился коронавирусом - фото 197430

Уже когда информацию скрывать было бессмысленно, на странице МОЗ в Facebook появилось признание с указанием отсутствия депутата на заседаниях Верховной Рады 16 и 17 марта.

Правда, как минимум до 6 числа парламентарий на работу приходил и уже тогда он мог быть разносчиком вируса.

"Министерство здравоохранения сообщает, что среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 является народный депутат Украины. Проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование. Ему предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, больных с Коронавирусная инфекцией при легком течении болезни можно лечить амбулаторно. В случае необходимости пациента будет госпитализирован", - отметили в ведомстве.

Украина к логичному появлению коронавируса на нашей территории оказалась совсем не готова. Долгое время даже после обнаружения первого больного медики отказывались делать людям тесты на коронавирус. Продолжают жлобить их и сейчас, а заболевшие тем временем находятся в общих палатах с диагнозами "грипп" или "пневмония".

Официально в данный момент у нас 14 зараженных и два летальных случая. Но реальные цифры могут быть в сотни раз больше.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

А уже на следующий день Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина, разрешающий частным компаниям завозить не сертифицированные лекарства и не платить за это НДС, но при этом устанавливать цены с учетом 20% надбавки "за налог".

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