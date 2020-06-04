Вспышка COVID-19 в Украине: Степанов назвал причину

Вспышка COVID-19 в Украине: Степанов назвал причину

Глава МОЗ Максим Степанов назвал вероятную причину очередной вспышки коронавируса в Украине.

Об этом сообщает "Громадське".

По словам министра, ухудшение эпидемиологической ситуации в стране связано с ослаблением карантинных мер, направленных на борьбу с COVID-19.

"Конечно, когда мы вводили этапы выхода из карантина, в том числе, применив адаптивный карантин с определенными признаками в каждом регионе, у нас было понимание, что возможен определенный рост больных", - заявил Максим Степанов.

Также глава МОЗ подчеркнул, что еще одной причиной увеличения суточного количества больных коронавирусом является увеличение тестирований на наличие инфекции и нарушение рекомендаций Минздрава.

"Еще раз хочу обратиться ко всем украинском: смягчение карантина четко регламентирует наши эпидемиологические мероприятия, которые мы рекомендуем для всех украинцев ... Их надо соблюдать. В противном случае мы можем наблюдать увеличение количества больных и, как следствие, МЗ будет рекомендовать введение каких-то дополнительных мер", - добавил министр здравоохранения.

Что было ранее?

4 июня, отечественный Минздрав обновил статистику по заболеваемости коронавирусом в Украине. Согласно последним данным, за минувшие сутки в стране зафиксировали 588 новых случаев заражения, 602 пациента выздоровели, 12 - умерли.

Несмотря на не радужные цифры, речи об отмене очередного ослабления карантина в стране пока не идет.