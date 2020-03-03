В Украине официально зафиксировали первый случай заражения коронавирусом (ВИДЕО)

Первый зараженный коронавирусом пациент находится в Черновцах

Хотя в МОЗ долгое время и рассказывали о том, что никаких заражений штаммом COVID-19 в стране не зафиксировано, в Черновцах врачи наконец-то признали наличие инфицированного пациента.

Об этом во вторник, 3 марта, во время брифинга заявил заместитель министра здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

По его словам, первый случай заражения коронавирусом зарегистрировали в Черновцах. Заболевший прибыл туда из Италии, где бушует эпидемия. При этом на момент въезда в страну у него не было температуры, хотя, само собой, опасность для окружающих он уже представлял.

Как утверждает главный санитарно-эпидемиологический врач, нулевой для Украины пациент из Италии отправился в Румынию, а уже оттуда приехал в Черновцы.

Сейчас его уже госпитализировали и изолировали от других людей.

Как известно, число людей, зараженных коронавируса в мире, по состоянию на сегодня составляет 90 936 человек. От недуга умерли 3117 человек. По количеству случаев заражения лидирует Китай - 80 151. 4812 случаев зафиксировано в Южной Корее, 2036 - в Италии, 1501 - в Иране. После Китая, по количеству погибших, следующий Иран - 66 человек, Италия - 52 и Южная Корея - 28 человек.

Напомним, чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

Всего же по официальным данным коронавирус поразил 78 767 человек. 23201 пациент полностью выздоровел.

20 февраля в нескольких регионах Украины разгорелись протесты из-за слухов об эвакуации украинцев из Уханя. Наивысшей кульминации "коронабунт" достиг в Новых Санжарах Полтавской области.

На фоне разгоревшихся столкновений, местные депутаты обратились к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой не привозить в поселок наших сограждан. Позже "уханьцы" все же были доставлены в местный санаторий.