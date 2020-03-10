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МАУ отменяет рейсы в 15 стран мира из-за коронавируса

16:20
МАУ отменила полеты в 15 стран, где бушует коронавирус - фото 1
МАУ отменила полеты в 15 стран, где бушует коронавирус

Активно распространяющаяся болезнь, вызванная штаммом COVID-19, вносит свои коррективы не только в падение котировок на биржах и жизнь регионов многих стран, где зафиксирована эпидемия, но и затрагивает Украину.

Так, со вторника, 10 марта, наши сограждане и иностранцы не смогут напрямую летать по целому ряду направлений рейсами авиакомпании МАУ.

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Об этом сообщили в пресс-службе "Международных украинских авиалиний", отметив, что отреагировали на рекомендации стран по ограничению интенсивности передвижения, отмену массовых мероприятий в странах и снижением спроса на авиаперелеты.

"МАУ отменяют некоторые рейсы в Италию, Швейцарию, Грецию, Германию, Израиль, Испанию, Великобританию, Литву, Азербайджан, Турцию, Польшу, Венгрию, Австрию, Чехию, Финляндию и Данию. Внесены также изменения и в график ряда внутренних рейсов в пределах Украины, - подчеркнули в компании. - О дальнейших решение в контексте введения карантина в Италии будет дополнительно сообщено чуть позже".

Как утверждают в МАУ, тем пассажирам, которые оставляли свои номера телефонов при бронировании тикетов, придут оповещения о расписании рейсов. Кроме того, для проверки статуса рейсов всем планирующим полет рекомендуют заходить на сайт компании или позвонить в контактный центр.

Как известно, в данный момент количество инфицированных китайским коронавирусом в мире выросло до 114 тысяч 448 человек. С начала эпидемии выздоровели 64156 человек. Умерли от болезни 4026 пациентов.

В Чехии и Польше запрещают массовые мероприятия из-за вспышки коронавируса. Германия и Франция также сейчас вводят запрет проведения массовых мероприятий. В Италии по всей стране объявлен карантин.

Как известно, 3 марта в Черновцах впервые в Украине медики подтвердили заражение коронавирусом. После выспыхнувшего коронабунта медики были вынуждены забрать жену зараженного украинца и поместить ее в карантин. Вслед за ней один за другим на больничку уехали еще 18 человек, которые общались с вернувшимся заробитчанином.

Чрезвычайную опасность штамм COVID-19 представляет для стран типа Украины, где система здравоохранения абсолютно не готова к подобным вызовам не только с материальной стороны, но и со всех других. Руководство МОЗ уже показало свою тотальную безграмотность при планировании и проведении эвакуации украинцев из Уханя, а также не демонстрирует адекватных реакций на возможность прибытия в страну зараженных людей.

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