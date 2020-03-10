Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Ученые назвали новые симптомы коронавируса

Ученые из Сингапура озвучили новые симптомы заболевания на китайский коронавирус.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой The Straits Times.

По данным СМИ, ранее врачи столкнулись с двумя зараженными на COVID-19 с сыпью и высокой температурой (симптомами денге - прим. ред.). При этом ни кашель, ни боль в горле у больных не наблюдались.

Как уточнили медики, в связи с этим очень сложно проводить диагностику коронавируса.

Напомним, что по состоянию на 10 марта в мире зафиксированы 4026 смертей от китайского коронавируса, еще около 114 544 человек заражены. Из-за темпов распространения болезни многие страны пошли на беспрецедентные меры: в Италии объявлен карантин, Польша ввела санитарный кордон со всеми соседями, а Израиль усложнил въезд для прибывающих лиц.

Что касается Украины, то на данный момент у нас зафиксирован лишь один случай заболевания. Пациент, госпитализированный в одну клиник г. Черновцы, продолжает лечение.