Кабмин Шмыгаля принял первое решение: О чем оно?

Кабмин Шмыгаля принял первое решение: О чем оно?

В четверг, 5 марта, Камбин Дениса Шмыгаля принял первое решение.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Учитывая …ситуацию с выявленным прецедентом распространения коронавируса в стране и ситуацию в целом в мире, на первом заседании было принято решение об усилении оперативного штаба по предупреждению заноса и распространения на территории Украины острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом 2019-nCoV", - говорится в сообщении.

Напомним, 3 марта состоялось заседание фракции "СН", на котором президент Владимир Зеленский выдвинул кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост премьер-министра Украины. В этот же день глава Кабмина Алексей Гончарук написал заявление об отставке.

4 марта на внеочередном заседании ВРУ президент Украины Владимир Зеленский попросил рассмотреть вопрос увольнения премьер-министра Алексея Гончарука. Отставку премьер-министра поддержали 353 нардепа.

В 16: 49 ВРУ проголосовала за назначение нового главы Кабмина – Дениса Шмыгаля. Решение поддержал 291 депутат.

Около восьми часов вечера парламент определил новый состав Кабмина. Подробности читайте по ссылке.