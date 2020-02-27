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Им угрожает коронавирус: В СНБО назвали потенциальных жертв

09:20
Им угрожает коронавирус: В СНБО назвали потенциальных жертвы - фото 1
Им угрожает коронавирус: В СНБО назвали потенциальных жертвы

Главный ситуационный центр при СНБОУ провел исследования и установил, кто больше всех находится в группе риска заболевания китайским коронавирусом COVID-19.

Коронавирус влупил по 93 итальянцам за сутки: Что происходит?

Об этом сообщает пресс-служба учреждения.

"По результатам моделирования в зоне наименьшего риска находятся лица в возрасте от 10 до 39 лет, для которых показатель вероятности заболевания составляет 0,2%. Для 40-49-летних - соответственно 0,3%; для 50-59-летних - 1,3%; для 60-69-летних - 3,4%, для 70-79-летних - 7,8%. В зоне наибольшего риска находятся пожилые люди в возрасте 80+, для них этот показатель составляет 13,5%. В зоне риска находятся люди, страдающие заболеваниями дыхательной системы и діабетом", - говорится в сообщении.

Им угрожает коронавирус: В СНБО назвали потенциальных жертв - фото 196448

Напомним, в Италии у украинки диагностировали китайский коронавирус. Что касается Украины, то в нашей стране ситуация остается неизменной: пострадавших нет. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.

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