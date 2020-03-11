Кличко ввел карантин в Киеве - ВИДЕО
Глава КГГА Виталий Кличко ввел карантин в Киеве.
Об этом он сообщил в Facebook.
"Мы ограничиваем массовые мероприятия в Киеве. Это касается конференций, концертов и других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы, развлекательные центры также закроются ", - заявил политик.
Карантин продлится с 12 марта до конца месяца.
"Я обращаюсь к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть график работы сотрудников, у которых есть дети. Отдельно отмечу, что общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами ", - отметил мэр города.
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.
10 марта целый ряд авиакомпаний отменили полеты в Италию.
https://beztabu.net/novosti_t4952
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.
10 марта целый ряд украинских авиакомпаний отменили полеты в Италию.