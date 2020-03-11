Кличко ввел карантин в Киеве - ВИДЕО

Кличко ввел карантин в Киеве - ВИДЕО

Глава КГГА Виталий Кличко ввел карантин в Киеве.

Об этом он сообщил в Facebook.

"Мы ограничиваем массовые мероприятия в Киеве. Это касается конференций, концертов и других мероприятий. Кинотеатры отменят сеансы, развлекательные центры также закроются ", - заявил политик.

Карантин продлится с 12 марта до конца месяца.

"Я обращаюсь к руководителям учреждений и предприятий города по возможности пересмотреть график работы сотрудников, у которых есть дети. Отдельно отмечу, что общественный транспорт пока будет работать в обычном режиме. Транспорт будут обрабатывать дезинфицирующими средствами ", - отметил мэр города.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом. 9-10 марта правительство усилило меры по противодействию COVID-19.

10 марта целый ряд украинских авиакомпаний отменили полеты в Италию.