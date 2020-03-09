Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали

Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали

В понедельник, 9 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом.

Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принятый документ предусматривает следующее:

Минздрав обязан разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий в случае фиксирования случаев коронавируса и уведомлять о нем местны е орган ы власти ;

уведомлять о нем е ы Осмотр медработниками и / или работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через КПВВ из ОРДЛО и оккупированного Крыма;

КПВВ из ОРДЛО и оккупированного Крыма; До 11 марта Минздрав и Минфин обязаны представить предложения по увеличению финансирования закуп ок лабораторными центрами М ОЗ изделий медицинского назначения , средств индивидуальной защиты и диагностических материалов , а также тест-систем для определения коронавируса .

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом.