Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали
Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали
В понедельник, 9 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом.
Об этом сообщает пресс-служба правительства.
Принятый документ предусматривает следующее:
- Минздрав обязан разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий в случае фиксирования случаев коронавируса и уведомлять о нем местные органы власти;
- Осмотр медработниками и / или работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через КПВВ из ОРДЛО и оккупированного Крыма;
- До 11 марта Минздрав и Минфин обязаны представить предложения по увеличению финансирования закупок лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.
Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.
3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.
5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом.
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