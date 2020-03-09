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Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали

16:28
Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали - фото 1
Кабмин усилил борьбу с коронавирусом: Раскрыты детали

В понедельник, 9 марта, премьер-министр Денис Шмыгаль утвердил новый усиленный план по борьбе с коронавирусом.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Принятый документ предусматривает следующее:

  • Минздрав обязан разработать коммуникационный план по определению алгоритмов действий в случае фиксирования случаев коронавируса и уведомлять о нем местные органы власти;
  • Осмотр медработниками и / или работниками Госпогранслужбы всех лиц, прибывающих в Украину из-за границы и через КПВВ из ОРДЛО и оккупированного Крыма;
  • До 11 марта Минздрав и Минфин обязаны представить предложения по увеличению финансирования закупок лабораторными центрами МОЗ изделий медицинского назначения, средств индивидуальной защиты и диагностических материалов, а также тест-систем для определения коронавируса.

Напомним, 29 февраля у украинца, вернувшегося из Италии, заподозрили коронавирус. В срочном порядке его госпитализировали в одну из клиник г. Черновцы.

3 марта врачи признали факт заболевания упомянутого мужчины на COVID-19.

5 марта Камбин Дениса Шмыгаля утвердил план по борьбе с китайским коронавирусом.

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