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В Черновцах госпитализировали украинца, прибывшего из Италии

16:48
В Черновцах госпитализировали украинца, прибывшего из Италии - фото 1
В Черновцах госпитализировали украинца, прибывшего из Италии

В Черновцах госпитализировали украинца с подозрением на китайский коронавирус COVID-19.

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Об этом заявила пресс-служба Черновицкой ОГА.

"По данным эпидрасследования, в путешествии и при возвращении домой 26 февраля чувствовал себя хорошо. На повышенную температуру и першение в горле человек жалуется cо вчерашнего дня. Его госпитализировали машиной экстренной медицинской помощи. Начато вирусологическое обследование пациента", - говорится в сообщении.

Отметим, что по состоянию на субботу, 29 февраля, в мире от китайського коронавируса скончались 2 933 человека, еще около 85 409 заражены.

В Черновцах госпитализировали украинца, прибывшего из Италии - фото 196568

Напомним, в Италии у украинки диагностировали китайский коронавирус. Что касается Украины, то в нашей стране ситуация остается неизменной: пострадавших нет. Особы, ранее эвакуированные из Китая, продолжают пребывать под наблюдением в Новосанжарском санатории. Подробнее об этом читайте здесь.

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