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В Украине откроется пляжный сезон: Названа полезная причина

12:32
В Украине откроется пляжный сезон : Названа причина - фото 1
В Украине откроется пляжный сезон : Названа причина

Летом 2020 года в Украине все-таки откроется пляжный сезон. Это пообещал сам Ляшко.

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Об этом сообщает "Громадське".

"В этом сезоне мы сможем купаться ... Морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя коронавирусной болезни, поэтому будет разрешено открыть пляжный сезон в Украине, наверное, как и в других странах мира", - заявил главный санврач Украины и замглавы МОЗ Виктор Ляшко.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

11 мая 2020 в Украине ослабили карантинные меры по борьбе с коронавирусом.

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Новости Украина Виктор Ляшко Министерство здравоохранения Пандемия коронавируса
Громадське
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