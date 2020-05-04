Карантин в Украине продлен до 22 мая: Что изменится?

Карантин в Украине продлят до 22 мая: Что изменится?

В понедельник, 4 мая, на внеочередном заседании Кабмина было принято решение о продлении карантина в Украине до 22 мая.

Об этом заявил глава правительства Денис Шмыгаль.

"Важно правильно завершать процесс карантина. Сейчас видим, что ВОЗ продлила действие глобального режима чрезвычайной ситуации. Поэтому для нас смягчение карантина так же не означает его снятие. Карантин будет продлен сейчас до 22 мая. Далее мы будем смотреть, как будет двигаться пандемия в мире", - сказал премьер, уточнив, кого именно коснутся ослабления карантина.

"Мы говорим о том, что будет разрешена работа заведений общественного питания на вынос, работа летних площадок кафе и ресторанов, расположенных под открытым небом, в заведениях, которые зарегистрированы как операторы мощностей", - подчеркнул глава Кабмина.

Кроме того с 11 мая открываются парки, скверы и зоны отдыха, парикмахерские, маникюрные и педикюрные салоны, салоны красоты, объекты оптовой и розничной торговли непродовольственными товарами, музеи, библиотеки и юрконторы.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.