Волна COVID-19 снова пошла на спад в Украине – СНБО

Волна COVID-19 снова пошла на спад в Украине – СНБО

В понедельник, 18 мая, СНБО обновил статистику заболеваемости коронавирусом в Украине.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ.

Согласно данным СНБО, за прошедшие сутки в Украине выявили 325 новых случаев заражения COVID-19, умер 21 человек, выздоровели 160 пациентов. Общее количество зараженных от начала эпидемии cоставляет 18 616 человек.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

В последующие дни несколько областей страны ввели режим чрезвычайной ситуации.

25 марта Кабмин продлил карантин до 24 апреля и распространил режим ЧС на всю территорию Украины.

1 апреля правительство ужесточило карантинные меры по борьбе с пандемией коронавируса.

6 апреля в Украине начали действовать правила усиленного карантина.

22 апреля Кабмин продлил карантин до 11 мая.

4 мая правительство приняло решение о продлении карантина до 22 мая, но с некоторыми послаблениями.

11 мая в Украине ослабили карантинные меры по борьбе с коронавирусом.