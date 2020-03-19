В том числе и премьер: копы установили 50 человек, с которыми контактировал нардеп Шахов

Шмыгаль должен изолироваться, но Аваков его спасает

Хотя по протоколу все люди, которые общались и находились рядом с зараженным коронавирусом нардепом, должны уйти в самоизоляцию, благодаря избирательному подходу властей это распространится не на всех.

Судя по всему, в МВД решили просто "отменить" некоторые контакты Шахова, чем собираются уберегать, в частности, премьер-министра Шмыгаля от самоизоляции.

На своей странице в Facebook замглавы МВД Антон Геращенко заявил о том, что копы якобы установили 50 контактов зараженного парламентария, а члены экологического комитета Верховной Рады пообещали самоизолироваться. А за один день выяснить же личности всех, с кем общался Шахов, копы якобы не смогли:

"Только сегодня установлено 50 человек, контактировавших с народным депутатом Сергеем Шаховым во время его встреч в Верховной Раде и выступлений в эфирах нескольких телеканалов. И эта работа по выявлению связей Шахова продолжается", - написал Геращенко в соцсети.

О том, что с нардепом контактировал, к примеру, премьер-министр Шмыгаль, в МВД умалчивают.

Как известно, нардеп подцепил коронавирус во время своего отпуска во Франции. С 6 по 12 марта он активно тусил в Раде, а также шарился по телеэфирам.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего.

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.