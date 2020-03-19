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Шмыгаль посягнул на конституционный строй Украины

08:40
Аваков и Шмыгаль хотят сделать в Украине царя - фото 1
Аваков и Шмыгаль хотят сделать в Украине царя

Премьер-министр предлагает, забив на Конституцию и законы, наделить ряд людей абсолютной властью под предлогом того, что "возможно возникнет такая необходимость". Эпичности ситуации добавляет еще и то, что все полномочия уже расписаны вместе со случаями, когда они должны передаваться.

В среду, 18 марта, во время заседания Кабмина, глава правительства Денис Шмыгаль и фактический вице-премьер Арсен Аваков слились в жажде власти.

Нардеп Шахов заразился коронавирусом

Глава МВД заявил о том, что видит смысл в принятии закона о передаче полномочий между министерствами, на что премьер с воодушевлением отреагировал согласием.

- Кто-то в государстве должен будет объявлять чрезвычайное положение, если Рада не сможет собраться на заседание. - Есть смысл прописать закон, который даст возможность одним министерствам заниматься делами других, - подчеркнул Шмыгаль.

Юридически подобные предложения вполне можно квалифицировать как посягательство на конституционный строй Украины. Правда, заводить уголовные дела и оценивать стремления показывающего жадность ко власти Авакова вместе с премьером вряд ли кто-то будет. Что же касается передачи власти и руководства важнейшими институтами на случай поражения чиновников топ уровня вирусом COVID-19, то для этого существуют заместители, прописаны все кворумы и возможности проведения выездных заседаний. В общем, никакого реального смысла, кроме получения политических дивидендов отдельными особами, в этом нет.

Отметим, что на данный момент в нашей стране зарегистрировано 16 случаев заражения китайским коронавирусом. Украинские власти принимают жесткие меры для упреждения распространения инфекции:

Напомним, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

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Новости Украина
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