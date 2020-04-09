В Одесском колледже снова разбушевалось пламя: Он сгорел полгода назад

В Одесском колледже снова разбушевалось пламя: Он сгорел полгода назад

В Одесском колледже, который сгорел полгода назад, снова разбушевалось пламя.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС в Facebook.

"8 апреля в 18:15 в Службу спасения "101" поступило сообщение о том, что в г. Одесса по ул. Троицкая, 25 идет дым из пятого этажа недействующего здания. По прибытию на место вызова спасателями установлено, что горят кабели", - говорится в сообщении.

Позже пожар был ликвидирован спасателями ГСЧС. Предполагаемая причина пожара - неосторожное обращение с огнем неустановленными лицами.

Напомним, 4 декабря 2019 г. в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.

19 декабря руководство ГСЧС Одесской области подало в отставку из-за пожара 4 декабря.