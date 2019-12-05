После пожара в Одессе Зеленский распорядился проверить места массового скопления людей

В Одессе нашли тело второй погибшей при пожаре женщины

В четверг, 5 декабря, президент Украины отреагировал на жуткое ЧП в доме Асвадурова в Одессе, где на днях произошел масштабнейший пожар. Глава государства приказал Кабмину за месяц управиться с проверкой пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

Об этом сегодня Зеленский написал на своей странице в Facebook, отметив, что "требует жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности".

По словам главы государства, по всей стране за месяц усилиями правительства и органов местной власти должня пройти "детальные всесторонние проверки состояния противопожарной и техногенной безопасности заведений, учреждений и организаций с массовым пребыванием людей: детских садов, школ, профессионально-технических заведений и высших учебных заведений, общежитий, учреждений здравоохранения и социальной защиты населения, государственных объектов критической и транспортной инфраструктуры".

"Требую жестко реагировать на факты выявленных нарушений пожарной или техногенной безопасности, добиваться их устранения, а также привлечения к ответственности должностных лиц, их допустивших, - подчеркнул лидер Зе команды. - Отдельно призываю бизнес — владельцев торговых центров, кинотеатров, ресторанов, гостиниц и т.д. - быть социально ответственными, обеспечить в своих заведениях пожарную безопасность, не дожидаясь государственных проверок".

В то же время под завалами в горевшем здании спасатели нашли тело еще одной погибшей женщины. Ее личность пока не установили. Всего же пропавшими без вести числятся 15 человек - четверо студентов колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса, а также преподаватели этого ведомства и сотрудники Института морской биологии НАН Украины.

Всего в результате пожара погибли два человека. Еще 29 пострадали. Их состояние медики оценивают как стабильное.