Кабмин установил причину пожара в Одесском колледже

Гончарук назвал причину пожара в Одесском колледже

В субботу, 21 декабря, премьер-министр Украины Алексей Гончарук озвучил причину пожара в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

Об этом он написал в Telegram.

"Правительственная комиссия назвала причины пожара в одесском институте. По основной версии, это произошло из-за возгорания бытового электрического оборудования на третьем этаже колледжа. Оттуда пожар и распространился. Люди не могли эвакуироваться, потому что один из выходов был закрыт", - заявил Гончарук и подчеркнул, что во всем виновато руководство колледжа.

Алексей Гончарук

"Основными причинами являются небрежное отношение руководства и персонала колледжа к противопожарной безопасности. Непосредственные причины и виновников трагедии определит трибунал", - добавил глава Кабмина.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.

19 декабря руководство ГСЧС Одесской области подало в отставку из-за пожара 4 декабря.

руководство ГСЧС Одесской области подало в отставку из-за пожара 4 декабря.

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