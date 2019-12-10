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Трагедия в Одессе: семьям жертв выплатят помощь

Вчера, 22:20
Трагедия в Одессе: семьям жертв выплатят помощь - фото 1
Трагедия в Одессе: семьям жертв выплатят помощь

Губернатор Одесской области Максим Куцый пообещал денежную помощь для семей жертв пожара 4 декабря.

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже

Об этом политик написал в Facebook.

"Поручил выделить 2 миллиона 240 000 гривен для предоставления одноразовой денежной помощи семьям лиц, погибших и лицам, пострадавшим в результате пожара в колледже в центре Одессы. Семьи погибших получат 100 000 гривен. Пострадавшие средней степени тяжести - 50 000 гривен. Пострадавшие легкая степень тяжести - 10 000 гривен", - заявил Куцый.

Трагедия в Одессе: семьям жертв выплатят помощь - фото 192587

Отметим, что помимо органов местной власти, правительство также собирается помочь семьям жертв трагедии 4 декабря. Согласно распоряжению Кабмина, родственники погибших получат 120 тыс. грн, пострадавших - от 20 до 80 тыс грн.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

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