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Пожар в Одессе: спасатели завершили поисковые работы

17:00
Пожар в Одессе: спасатели завершили поисковые работы - фото 1
Пожар в Одессе: спасатели завершили поисковые работы

В четверг, 12 декабря, спасатели завершили поисковые работы в районе завалов сгоревшего Одесского колледжа.

В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО

Об этом написал заммэра Одессы Андрей Котляр в Facebook.

"На сегодняшний день поисковая операция завершена. Начаты возобновительные работы", - написал чиновник и сообщил обновленную информацию о пострадавших в пожаре.

Пожар в Одессе: спасатели завершили поисковые работы - фото 192706

"В результате пожара пострадавших - 47 человек, из них погибших - 16 человек……Оказывалась медицинская помощь - 33 лицам, из них: подростков – 18, взрослых - 15 (в том числе 7 пожарных), 2 умерших в больнице…. На стац. лечении находятся - 10 человек: 7 взрослых (5 пожарных находятся в ВМКГ Южного региона) и 3 подростка", - заявил Котляр.

Пожар в Одессе: спасатели завершили поисковые работы - фото 192707

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

10 декабря органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

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