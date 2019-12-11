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Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа

15:40
Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа - фото 1
Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа

В среду, 11 декабря, Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже

Об этом сообщает "Думская".

По данным СМИ, администратора учебного заведения отправили под домашний арест на 60 дней. Однако защита обвиняемой выступила против такой меры пресечения, т.к. "Любовь Кочерга не имеет возможности пересечь границу" из-за отсутствия необходимых документов, сгоревших ранее при пожаре.

Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа - фото 192624

Отметим, что директору сгоревшего колледжа инкриминируют обвинение по ч. 2 ст. 367 УКУ ("Служебная халатность, повлекшая тяжелые последствия").

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

Пожар в Одессе: суд избрал меру пресечения директору колледжа - фото 192625

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

10 декабря органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

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Пожар в Одессе Одесса суд Новости Украина
Думская
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