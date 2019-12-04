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В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО)

12:28
В Одессе загорелся колледж, идет эвакуация - ФОТО - фото 1
В Одессе загорелся колледж, идет эвакуация - ФОТО

В среду, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Идет эвакуация.

В столице горел детсад. Погиб охранник – ФОТО

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО) - фото 192286

"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар. Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники", - говорится в сообщении.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО) - фото 192288

Людей эвакуировали.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО) - фото 192289

Информация о пострадавших уточняется.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО) - фото 192296

На данный момент известно о 12 госпитализированных; 4 из них пожарные.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО) - фото 192303

Позже СМИ сообщили о гибели 1 человека.

В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО) - фото 192290

Напомним, в Киеве неизвестные подорвали отделение "Ощадбанка".

В результате взрыва была повреждена стеклянная витрина финучреждения, а в самом помещении рухнул потолок. Полиция ввела операцию "Сирена".

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ГСЧС пожар Одесса Новости Украина
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