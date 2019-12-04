В Одессе горит колледж, есть жертвы - ФОТО, ВИДЕО (ДОПОЛНЕНО)
В среду, 4 декабря, в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Идет эвакуация.
Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в Facebook.
"4 декабря в 10:12 в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса (г. Одесса) на 3 этаже 6-ти этажного учебного корпуса возник пожар. Ориентировочная площадь пожара 700 м.кв. Сейчас к тушению привлечены 65 чел. личного состава и 16 ед. техники", - говорится в сообщении.
Людей эвакуировали.
Информация о пострадавших уточняется.
На данный момент известно о 12 госпитализированных; 4 из них пожарные.
Позже СМИ сообщили о гибели 1 человека.
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