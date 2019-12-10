В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО

В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 10 декабря, в Одессе частично обрушили здание сгоревшего колледжа.

Об этом мэр Одессы Андрей Котляр сообщил в Facebook.

"Всю ночь, (мы - прим. ред.) вместе с ГСЧС, SAR Ukraine, руководством Нацгвардии и строительными экспертами занимались подготовительными работами по демонтажу одной из стен здания.Сегодня процесс демонтажа уже начат. Стена 6 этажа демонтирована, работы продолжаются", - заявил политик.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.