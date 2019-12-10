Нормандский формат Пожар в Одессе Владимир Зеленский война на Донбассе

В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО

17:00
В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО - фото 1
В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО

Во вторник, 10 декабря, в Одессе частично обрушили здание сгоревшего колледжа.

Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже

Об этом мэр Одессы Андрей Котляр сообщил в Facebook.

"Всю ночь, (мы - прим. ред.) вместе с ГСЧС, SAR Ukraine, руководством Нацгвардии и строительными экспертами занимались подготовительными работами по демонтажу одной из стен здания.Сегодня процесс демонтажа уже начат. Стена 6 этажа демонтирована, работы продолжаются", - заявил политик.

В Одессе частично обрушили сгоревший колледж – ФОТО, ВИДЕО - фото 192565

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось. На данный момент подтверждена гибель 12 человек, еще 9 находятся в больнице. Предполагаемой причиной ЧП стало возгорание проводки, которую не меняли с 60-х гг.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей.

8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии.

Подпишитесь на наш канал в Telegram и получайте подброку только важных новостей!
пожар Пожар в Одессе ГСЧС Новости Украина
Без табу
powered by lun.ua
Другое на тему
Активисты развалили одесский клуб из-за российского рэпера и тупости владельцев - фото 1
Активисты устроили погром в клубе, где российский рэпер глумился над погибшими в Одессе
15:00
Бужанский решил отменить языковой закон - фото 1
Дискредитировал русский язык: Бужанский внес в ВР закон отмене украинского языка
14:00
Завотделением Колледжа могла выключить удлинитель, но "забила" на дым - фото 1
Пожар в Одессе: копы обвинят завотделом колледжа, которая видела дым, но ничего не сделала
12:00
Предложение партнеров
Комментарии
Публикации
Мероприятие для галочки - фото 1
Новая одесская трагедия: Кто виноват в пожаре в колледже
Вчера, 12:21
Зважені та щасливі - тренеры и эксперты 9 сезона - фото 1
Зважені та щасливі 9 сезон: Кто покинул шоу, полный список участников
06 декабря, 11:20
"Последнее королевство" - достойный вариант для фанатов "Викингов" - фото 1
Почти Викинги: Исторические сериалы с той самой атмосферой
01 декабря, 17:00
Загрузка...