Пожар в Одессе: ГСЧС Одессы полностью обезглавили

Пожар в Одессе: ГСЧС Одессы полностью обезглавили

В четверг, 19 декабря, руководство ГСЧС Одесской области подало в отставку из-за пожара 4 декабря.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

Согласно указу, от своих обязанностей освобождены Виктор Федорчак (начальник ГУ ГСЧС Одесской области) и Михаил Вовк (замглавы ГУ по предупреждению чрезвычайных ситуаций).

20 декабря был назначен новый начальник ГУ ГСЧС Одесской области. Им стал полковник службы гражданской защиты Вадим Шулюк.

Отметим, что отставка руководства местной службы не является беспочвенной. По данным СБУ, экс-руководители ГСЧС Одесской области могу быть причастными к уничтожению документации "по проведенной проверке противопожарного состояния и предоставления разрешения на эксплуатацию помещений" колледжа.

Напомним, 4 декабря в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса возник пожар. Несмотря на эвакуацию, без жертв не обошлось: погибли 16 человек.

5 декабря президент Украины Владимир Зеленский поручил Кабмину провести проверки пожарной безопасности всех мест массового пребывания людей. 8 декабря был объявлен день памяти жертв одесской трагедии. 10 декабря работники ГСЧС начали обрушать здание колледжа.

В этот же день органы местной и центральной власти определили размеры одноразовой материальной помощи для семей жертв одесской трагедии.

11 декабря Киевский районный суд Одессы избрал меру пресечения для директора сгоревшего колледжа Любви Кочерги.

12 декабря спасатели ГСЧС завершили все поисковые работы.