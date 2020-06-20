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В МОЗ рассказали, как украинцам стоит отдыхать на пляжах

13:47
В МОЗ рассказали, как украинцам стоит отдыхать на пляжах - фото 1
В МОЗ рассказали, как украинцам стоит отдыхать на пляжах

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, каких правил стоит придерживаться при отдыхе на пляже.

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Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения.

"Если мы говорим о пляжах, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, поскольку мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным", - отметил Максим Степанов.

В то же время глава МОЗ подчеркнул, что отдыхающие должны носить маски в помещениях и местах с большим скоплением людей, где невозможно сохранение безопасной дистанции.

Напомним, что...

Ранее замглавы МОЗУ Виктор Ляшко выступил за скорейшее открытие пляжного сезона в Украине. По словам чиновника, морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19, следовательно передача коронавируса в таких условиях является минимальной.

По информации министерства здравоохранения, на данный момент наиболее безопасными местами для отдыха в Украине являются Одесская, Херсонская, Запорожская и Николаевская области.

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Новости Украина пляж Пандемия коронавируса Карантин в Украине Максим Степанов
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