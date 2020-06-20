В МОЗ рассказали, как украинцам стоит отдыхать на пляжах

В МОЗ рассказали, как украинцам стоит отдыхать на пляжах

Глава МОЗ Максим Степанов рассказал, каких правил стоит придерживаться при отдыхе на пляже.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на брифинг министра здравоохранения.

"Если мы говорим о пляжах, то дистанция между гражданами должна быть не менее 1,5 метра друг от друга. В таком случае ношение масок, поскольку мы говорим, что это пребывание на воздухе, не является обязательным", - отметил Максим Степанов.

В то же время глава МОЗ подчеркнул, что отдыхающие должны носить маски в помещениях и местах с большим скоплением людей, где невозможно сохранение безопасной дистанции.

Напомним, что...

Ранее замглавы МОЗУ Виктор Ляшко выступил за скорейшее открытие пляжного сезона в Украине. По словам чиновника, морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19, следовательно передача коронавируса в таких условиях является минимальной.

По информации министерства здравоохранения, на данный момент наиболее безопасными местами для отдыха в Украине являются Одесская, Херсонская, Запорожская и Николаевская области.