Виктор Ляшко рассказал, где украинцы могут безопасно отдохнуть

Ляшко рассказал, где украинцы могут безопасно отдохнуть

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, где украинцы этим летом смогут безопасно отдохнуть.

Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По словам замглавы МОЗУ, на данный момент лишь несколько областей Украины являются безопасными для посещения туристов.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированным правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - сказал главный санитарный врач страны.

Также Виктор Ляшко напомнил, что с 15 июня Украина возобновляет международ авиаперелеты, а с 1 июля ЕС откроет свои границы для стран, которые придерживаются эпидемиологических норм.

Напомним, что...

Ранее замглавы МОЗУ Виктор Ляшко выступил за скорейшее открытие пляжного сезона в Украине. По словам чиновника, морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19, следовательно передача коронавируса в таких условиях является минимальной.