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Виктор Ляшко рассказал, где украинцы могут безопасно отдохнуть

08:35
Ляшко рассказал, где украинцы могут безопасно отдохнуть - фото 1
Ляшко рассказал, где украинцы могут безопасно отдохнуть

Главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко рассказал, где украинцы этим летом смогут безопасно отдохнуть.

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Об этом сообщает "Интерфакс Украина".

По словам замглавы МОЗУ, на данный момент лишь несколько областей Украины являются безопасными для посещения туристов.

"Открыто все сейчас в областях, в которых показатели соответствуют критериям, задекларированным правительством. То есть можно поехать в Одесскую, Херсонскую область, Запорожскую, Николаевскую и отдыхать в Украине", - сказал главный санитарный врач страны.

Также Виктор Ляшко напомнил, что с 15 июня Украина возобновляет международ авиаперелеты, а с 1 июля ЕС откроет свои границы для стран, которые придерживаются эпидемиологических норм.

Напомним, что...

Ранее замглавы МОЗУ Виктор Ляшко выступил за скорейшее открытие пляжного сезона в Украине. По словам чиновника, морская соль вместе с солнечным ультрафиолетовым излучением уничтожает возбудителя COVID-19, следовательно передача коронавируса в таких условиях является минимальной.

 

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Виктор Ляшко Пандемия коронавируса Карантин в Украине пляж Новости Украина
Интерфакс Украина
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