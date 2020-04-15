В МОЗ продвинулись в тестировании и обнаружили почти 400 новых зараженных коронавирусом

Коронавирус распространяется все сильнее

Вместо привычных для всей страны 200-250 подтвержденных тестов на COVID-19 за минувшие сутки в лабораториях выявили 392 новых заболевших.

В общей сложности с момента обнаружения первого пациента официально подтверждены 3764 случая заражения инфекцией.

Такие данные привели в среду, 15 апреля, в Центре общественного здоровья.

"За последние сутки в Украине зарегистрировали 392 новых случая заражения. Всего 108 человек умерли от вызванных болезнью осложнений. Повторный ПЦР-тест показал отрицательный результат у 143 пациентов", - отметили в ведомстве.

Кроме того, за вчерашний день к врачам обратились 1213 человек, у которых подозревают коронавирусную инфекцию.

Увеличение количества людей с COVID-19 в нашей стране свидетельствует о возможном увеличении количества проверенных в лаборатории тестов, а также о переходе властей к новой, более адекватной тактике.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.