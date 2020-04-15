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В Днепре нашли бомбу у храма, где поп специально заражал людей (ФОТО)

09:20
Храм, где показательно нарушали карантин, не сможет работать на Пасху - фото 1
Храм, где показательно нарушали карантин, не сможет работать на Пасху

После совершенно неадекватного поведения российского ФСБшника в рясе в минувшее воскресенье в храме жилмассива Тополь в Днепре, на церковно-диверсионное заведение обрушилась божья кара. Теперь выполняющий задание по заражению людей "священник" не сможет работать в Пасху.

Прямо возле храма, расположенного на улице Михаила Паникахи, днем во вторник, 14 апреля, сначала прорвало трубу, а затем нашли снаряд времен Второй мировой.

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Об этом на своей странице в Facebook написал депутат горсовета Днепра Михаил Лысенко. При этом политик сначала описал предысторию причастия трех сотен пришедших в Вербное воскресенье, а затем констатировал наплевательство попа на решение горсовета.

В Днепре нашли бомбу у храма, где поп специально заражал людей (ФОТО) - фото 198698

"Прошлой ночью, на меня снизошел дух. Да, технический дух водоканала. Дух сообщил мне, что скорее всего, вдоль этого храма, на глубине полутора метров, замироточила холоднокатаная труба диаметром 150 миллиметров. Токмо из намерений благих и побуждений праведных, я принял решение раскопать эту трубу дабы отделить зерна от плевел. Истинно говорю вам, пришлось вырыть траншею вдоль въезда и входов в данное заведение. И тут начали происходить дела совершенно непонятные, если не сказать более - бесовские! В вырытой траншее, был обнаружен снаряд времен второй мировой войны! Представляете?! Траншея ограждена. Работает МЧС. Будем внимательно обследовать всю территорию, возможно даже до второго пришествия Христа", - подчеркнул Лысенко.

Напомним, по состоянию на утро среды, 14 апреля, в Украине официально зафиксировали 3372 случая заражения китайским коронавирусом.

98 человек скончались, а 119 вышли из больниц здоровыми. Впрочем, эта статистика чрезвычайно не точная. Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, ведь тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной.

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.

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