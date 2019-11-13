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В Киеве на пешеходный мост заехал еще один водитель-наглец (ФОТО)

13:20
По мосту Кличко снова катался автомобилист - фото 1
По мосту Кличко снова катался автомобилист

Очередной неадекватный водила решил проехаться по пешеходному мосту Кличко в центре Киева в ночь на среду, 13 ноября. Злоумышленник пока умудрился остаться безнаказанным.

Об очередном неадеквате, который на своей "Шкоде" проехался по мосту, объединяющему Крещатый парк и Владимирскую горку, сообщили сегодня на странице "Киев оперативный в Facebook.

Пьяный недобайкер заехал на мост Кличко и был схвачен ментами (ФОТО)

Авторы поста при этом намекнули владельцу авто-нарушителя на его нетрадиционную ориентацию. В плохом смысле этого понятия, разумеется.

"Решил показать своему бойфренду рассвет", - подписали активисты фоточку серебристого седана с госномером АА2075КА.

В Киеве на пешеходный мост заехал еще один водитель-наглец (ФОТО) - фото 191157

Напомним, это уже не первый подобный случай, когда автомобилисты-неадекваты демонстративно заездают на Парковый мост. Впервые это произошло почти сразу после открытия объекта. Тогда пьяный мажор решил прокатиться по пешеходной зоне, записывая видосик в Instagram. Его задержали бойцы Муниципальной варты.

Как известно, мост Кличко уже успел войти в список самых нелепых символов города.

Сперва удивились швейцарские архитекторы, заявившие, что у них украли проект строительства. Потом удивились и киевляне, узнав, что стоимость новинки странным образом становится все выше и выше.

А тут мост треснул. Ну как треснул. Его якобы повредили вандалы. Наверное. То ли гантелей, то ли выстрелом. Неизвестно. Но злые СМИ пишут, что он просто не выдержал нагрузки.

Виталий Кличко конечно же пообещал разобраться и исправить ситуацию. Но вот незадача - стекло треснуло опять.

А тут еще и с велодорожкой напортачили. И не в силах выдержать несовершенство мира, КГГА пошло на радикальные меры и оградило часть конструкции заборчиком. Видимо, это не очень помогло: стекло треснуло опять.

Позже оказалось, что и под мостом имеются проблемы.

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