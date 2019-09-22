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Пьяный недобайкер заехал на мост Кличко и был схвачен ментами (ФОТО)

15:00
Патрульные экзамен на знание законов не прошли - фото 1
Патрульные экзамен на знание законов не прошли

Утром в воскресенье, 22 сентября, столичным патрульным и муниципальной дружине пришлось сдавать очередной экзамен на профпригодность. И они его, в принципе, провалили.

Инцидент произошел около 9 утра, когда не совсем трезвый владелец электроскутера на свою беду заехал на недавно открытый пешеходный мост.

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И хотя мужчина ехал по велодорожке, а в законах Украины электроскутеры с двигателем мощности до 3 кВт приравниваются к электровелосипедам, его упаковали.

"Нарушитель" пытался рассказать о своей правоте дружинникам, затем копам, но те плевать хотели на то, что на такой скутер не нужны даже права, а езда на нем не регулируется вообще.

Пьяный недобайкер заехал на мост Кличко и был схвачен ментами (ФОТО) - фото 188217

Впрочем, сам молодой человек вел себя не слишком адекватно, да и вообще был пьян, что, опять же, с точки зрения закона не является нарушением в случае управления таким транспортным средством. Тем не менее, копы решили штрафовать мотолюбителя по-полной. Ему выписали админку за вождение без наличия категории для управления мотоциклами, а также за управление в пьяном виде.

Пьяный недобайкер заехал на мост Кличко и был схвачен ментами (ФОТО) - фото 188218

Злоумышленника могут оштрафовать в суде на сумму до 10 200 гривен, а также лишить прав.

Но его вину никогда не докажут, поскольку патрульные не имели права выписывать протоколы, а также потому что 31-летний киевлянин отказался проходить освидетельствование и на месте, и в медучреждении.

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