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В элитный ресторан "Велюр" Николая Тищенко пришли с обыском

10:40
В ресторане Тищенко проходят обыски - фото 1
В ресторане Тищенко проходят обыски

Утром в четверг, 23 июля, в показательно нарушающий карантинные меры ресторан одиозного "слуги народа" Николая Тищенко пришли правоохранители.

 

Какое именно ведомство проводит обыски у скандального и показательно плюющего на законы и нормы нардепа, неизвестно.

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Скорее всего, работают полицейские или детективы НАБУ, поскольку от проведения следственных действий сотрудниками СБУ Тищенко, по идее, может быть защищен своим кумом Андреем Ермаком.

В элитный ресторан 'Велюр' Николая Тищенко пришли с обыском - фото 203106

Никаких подробностей от правоохранителей пока не поступало. В соцсетях обыски нардеп также не прокомментировал.

Напомним, ресторан "Велюр" является своеобразным штабом Тищенко по решению вопросов и переговорам, связанным с местными выборами и другими мутками. Не так давно кум Ермака стал главой киевской ячейки "Слуги народа". При этом в самый разгар карантина ресторан продолжал принимать гостей и посетителей, а уже после введения адаптивных ограничительных мер - работал в запрещенное ночное время.

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Николай Тищенко Обыск нардеп Партия Слуга народа Новости Украина
Обозреватель
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