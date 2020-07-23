В элитный ресторан "Велюр" Николая Тищенко пришли с обыском

В ресторане Тищенко проходят обыски

Утром в четверг, 23 июля, в показательно нарушающий карантинные меры ресторан одиозного "слуги народа" Николая Тищенко пришли правоохранители.

Какое именно ведомство проводит обыски у скандального и показательно плюющего на законы и нормы нардепа, неизвестно.

Скорее всего, работают полицейские или детективы НАБУ, поскольку от проведения следственных действий сотрудниками СБУ Тищенко, по идее, может быть защищен своим кумом Андреем Ермаком.

Никаких подробностей от правоохранителей пока не поступало. В соцсетях обыски нардеп также не прокомментировал.

Напомним, ресторан "Велюр" является своеобразным штабом Тищенко по решению вопросов и переговорам, связанным с местными выборами и другими мутками. Не так давно кум Ермака стал главой киевской ячейки "Слуги народа". При этом в самый разгар карантина ресторан продолжал принимать гостей и посетителей, а уже после введения адаптивных ограничительных мер - работал в запрещенное ночное время.