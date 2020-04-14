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"Вся голова в язвах": В ПЦУ осадили Онуфрия за "празднование" Пасхи

20:20
"Вся голова в язвах": В ПЦУ осадили Онуфрия за празднование Пасхи - фото 1
"Вся голова в язвах": В ПЦУ осадили Онуфрия за празднование Пасхи

Епископ ПЦУ Евстратий (Зоря) осудил главу УПЦ МП Онуфрия за планы нарушить карантин во время празднование Пасхи.

"Будут стоять и молиться": Глава УПЦ МП пообещал массовые собрания на Пасху

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост иерарха в Facebook.

"После прочтения обращения митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия ( о Пасхе – прим. ред.) никакие другие сдержанные слова не приходят на ум, как слова Господни из книги пророка Исаии: "Во что бить еще вас, что продолжаете свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце зачахло(Ис 1: 5)", - заявил Евстратий и напомнил о лаврских жертвах.

митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митр. Павла (настоятеля Лавры - прим. ред.), который месяц назад призвал "ничего не бояться и всем приходить" - обращается к пастве (о массовом праздновании Пасхи – прим. ред.)", - подчеркнул епископ призвал УПЦ МП одуматься.

"Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПвУ", - сказал иерарх.

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.

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