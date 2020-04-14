"Вся голова в язвах": В ПЦУ осадили Онуфрия за "празднование" Пасхи

"Вся голова в язвах": В ПЦУ осадили Онуфрия за празднование Пасхи

Епископ ПЦУ Евстратий (Зоря) осудил главу УПЦ МП Онуфрия за планы нарушить карантин во время празднование Пасхи.

Об этом сообщает БЕЗ ТАБУ со ссылкой на пост иерарха в Facebook.

"После прочтения обращения митрополита Московского Патриархата в Киеве владыки Онуфрия ( о Пасхе – прим. ред.) никакие другие сдержанные слова не приходят на ум, как слова Господни из книги пророка Исаии: "Во что бить еще вас, что продолжаете свое упорство? Вся голова в язвах, и все сердце зачахло(Ис 1: 5)", - заявил Евстратий и напомнил о лаврских жертвах.

"А митрополит Онуфрий, после скандала вокруг массовых собраний в Черновцах и Ровно, после сообщений о 90 больных в Лавре, после госпитализации митр. Павла (настоятеля Лавры - прим. ред.), который месяц назад призвал "ничего не бояться и всем приходить" - обращается к пастве (о массовом праздновании Пасхи – прим. ред.)", - подчеркнул епископ призвал УПЦ МП одуматься.

"Надеюсь, что за дни Страстной недели удастся достучаться до сознания руководства МПвУ", - сказал иерарх.

Отметим, что перед Пасхой в Украину попытаются вернуться около 200 тысяч граждан. Именно в этот период и ожидается пик заболеваемости коронавирусом в стране. Для противодействия COVID-19, государство запланировало целый ряд карантинных мер.

Православная Церковь Украины поддержала инициативу властей и выступила за домашнее празднования Пасхи.