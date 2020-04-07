Украина на пороге пика болезни: в МОЗ выступают против ослабления карантина

Степанов признал, что ситуация с коронавирусом перегрузит медицинскую систему

Во вторник, 7 апреля, министр здравоохранения Максим Степанов заявил о том, что в ближайшее время на наша страна столкнется с настоящими последствиями пандемии китайского коронавируса. Поэтому ситуация будет значительно ухудшаться.

В видеообращении, которое глава минздрава выложил на официальной странице ведомства в Facebook, Максим Степанов указал о недальновидности планов по ослаблению карантина.

По словам чиновника, уже скоро наша страна столкнется с активной фазой пандемии и пиком заболевания.

- В активных фазах количество пациентов резко возрастает, критически нагружая медицинскую систему. Проще говоря, количество пациентов возрастает настолько, что для оказания им помощи не хватает ни врачей, ни медикаментов, ни мест в больницах. К сожалению, такое уже произошло во многих странах, - заявил Степанов, призвав всех украинцев соблюдать карантин и самоизоляцию. - Мы занимаемся обеспечением средств индивидуальной защиты, лекарств и оборудования, чтобы медики могли работать в нормальных условиях. Еще раз подчеркиваю, что мощная поддержка идет со стороны бизнеса и волонтеров. Уважаемые украинцы, я прошу поддержать наших врачей - на том месте, где вы есть, и тем способом, который вам доступен. Меньшее, что каждый из нас может сделать, - это оставаться дома.

Напомним, в Украине цифра официально заболевших по-прежнему остается несоизмеримой с реальностью - 1462 случая заражения за более чем месяц. 45 человек скончались.

Сколько украинцев заболели на самом деле, узнать невозможно, поскольку тестирование для постановки диагноза медиками тупо не проводится. А даже если его и делают, то лишь экспресс-тест, который никак не может дать реальную картину, поскольку даже в теории позволяет выявлять антитела на пятый или шестой день после появления у человека симптомов.

Кроме того, власти страны только недавно начали принимать жесткие меры для упреждения распространения инфекции, но до начала распространения штамма в геометрической прогрессии не было сделано ничего. Реальный карантин пока никто особо не соблюдает, тогда как ситуация с вирусом остается абсолютно неподконтрольной

Как известно, 11 марта Кабмин ввел трехнедельный карантин по всей территории Украины.

13 марта глава СНБО Алексей Данилов заявил о закрытии украинских границ для иностранцев. На следующий день это решение одобрил президент Владимир Зеленский.

16 марта глава государства создал Координационный совет по борьбе с китайскими коронавирусом и анонсировал ужесточение карантинных мер в Украине.

17 марта Верховная Рада приняла закон "О защите населения от инфекционных болезней", предусматривающий наказание за нарушение правил карантина.

18 марта в Украине вступили в силу ограничения на транспортное сообщение, работу магазинов и проведение массовых мероприятий. Однако с их реализацией возникли определенные проблемы.

25 марта Кабмин принял решение объявить чрезвычайную ситуацию по всей стране, а также продлить карантинные меры на 30 дней.